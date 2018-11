Briga para fugir do Z-4 esquenta após 32ª rodada, mesmo com Paraná rebaixado

A 32ª rodada deixou a briga contra o rebaixamento mais embolada no Brasileirão. Entre o 10º colocado, o Fluminense, e o 19º, a Chapecoense, há apenas seis pontos de diferença. Por isso, mesmo com a queda confirmada do lanterna Paraná, diversos times ainda podem descer de divisão no Campeonato Brasileiro, que tem mais seis rodadas até o fim.

Segundo o site Chance de Gol, além do Paraná, o time que tem mais chance de cair é o 17º colocado, o Vitória, com 76,9%. A 19ª Chapecoense conta 68,9%, e o 18º, o América-MG, 67%. O Sport, que chegou ao 16º lugar e conseguiu sair da zona da degola, aparece com 41,5% de probabilidade de ser rebaixado, enquanto o Ceará, logo acima, está com 6,6%, menos que Vasco e Botafogo. Dos alvinegros cariocas, o time de São Januário tem 16,9% de risco de ir para a Série B em 2019 e o do Nilton Santos, 17,2%. Apesar da proximidade na pontuação, Corinthians, Bahia e Fluminense tem chances abaixo de 3% de disputar a Segundona.

Outra briga em aberto é a da vaga no G-6. Empatados em pontuação, Santos e Atlético-MG também apareciam com a mesma probabilidade de disputar a Libertadores em 2019 após a 31ª rodada. Ambos foram derrotados na 32ª rodada, mas como o time mineiro perdeu em casa, a probabilidade caiu de 42% para 29%, enquanto o Santos passou de 42% para 45%. O Palmeiras já confirmou matematicamente a vaga na competição continental, enquanto Internacional, Flamengo, São Paulo e Grêmio estão 99% assegurados no torneio.

Pelo título, o Palmeiras aumentou ainda mais a chance, indo de 81% a 92% de oportunidade de ficar com a taça do Campeonato Brasileiro pela décima vez. O Internacional, mesmo tendo assumido a vice-liderança, teve uma ligeira queda na probabilidade de ser campeão, indo de 5% a 4,7%. O Flamengo foi de 61,7 a 2% após empatar com o São Paulo e ver o Palmeiras abrir mais dois pontos de distância.

O site Chance de Gol faz as contas do que cada clube pode alcançar a partir dos resultados presumidos. Para cada jogo restante, o site calcula qual a chance de vitória, empate ou derrota de um time, e, na sequência, a chance de conseguir a pontuação que precisa para determinado objetivo.