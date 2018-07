Briga pela ponta agita rodada decisiva; Goiás pode cair

No mesmo horário, às 17 horas (de Brasília), o líder Corinthians e o vice-líder Fluminense - a diferença entre ambos é de somente um ponto (63 a 62) - jogam como visitantes. O clube paulista encara a missão de tentar derrotar o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, já que os baianos precisam dos três pontos para fugir da queda à segunda divisão. Já o time carioca enfrenta o São Paulo, na Arena Barueri, atrás do triunfo e torcendo por um tropeço corintiano.

Um pouco mais tarde, com a vantagem de atuar a partir das 19h30, será a vez do Cruzeiro entrar em campo. Como mandante, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), o clube de Belo Horizonte enfrenta um desmotivado Vasco - sem pretensão alguma neste Brasileirão, pois já se garantiu na próxima edição da Copa Sul-Americana - e quer se manter na briga pelo título.

A rodada pode definir as classificações de Corinthians, Fluminense e Cruzeiro à Copa Libertadores da América de 2011. Caso Palmeiras ou Goiás - que estão se enfrentando na fase semifinal - não conquistem o título da Copa Sul-Americana, o Brasileirão dará uma quarta vaga na maior competição de clubes do continente. Este lugar está sendo desejado pelo Botafogo, que faz um jogo decisivo contra o Internacional, atual campeão continental, no Rio de Janeiro.

DESESPERO - Na parte de baixo da tabela de classificação, muita coisa poderá ser definida neste domingo. Uma é a confirmação do rebaixamento do Goiás, que joga contra o Santos, em Goiânia, e só segue vivo na sua luta pela permanência na Série A com uma vitória. Um pouco mais aliviado, mas sob o risco de voltar à zona da degola com uma derrota, o Atlético Mineiro enfrenta um remendado Palmeiras, na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo.

Mas o confronto mais interessante desta luta contra o descenso acontecerá no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Animado com a vitória sobre o Internacional, em Porto Alegre, na rodada passada, o Avaí encara o Atlético Goianiense separados por três pontos. Um triunfo igualará o time catarinense ao rival de Goiás e poderá tirá-lo dos últimos quatro colocados.

Confira os jogos deste domingo pela 36.ª rodada do Brasileirão:

17 horas

Vitória x Corinthians - Barradão

São Paulo x Fluminense - Arena Barueri

Botafogo x Internacional - Engenhão

Palmeiras x Atlético-MG - Arena da Fonte Luminosa

19h30

Cruzeiro x Vasco - Arena do Jacaré

Goiás x Santos - Serra Dourada

Avaí x Atlético-GO - Ressacada