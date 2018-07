Briga por posições na seleção não incomoda defensores

Se o goleiro (Júlio César) e a dupla de zagueiros da seleção brasileira (Lúcio e Juan) é inquestionável sobre sua titularidade, o mesmo não acontece nas laterais e no meio-campo, entre os volantes, todos com função de ajudar a defender o time. Os jogadores falam em estar à disposição do técnico Dunga e querem ser versáteis, ou seja, jogam onde for preciso - reforçando inclusive o discurso de grupo unido.

Veja também:

Seleção treina com bola pela 1.ª vez e torcida assiste

Júlio César se apresenta à seleção em Curitiba

Greves e protestos ameaçam a Copa na África do Sul

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

"Cheguei à seleção como lateral-esquerdo. Mas estou disposto a jogar em qualquer posição. No Lyon, joguei em posição diferente por opção do treinador", diz Michel Bastos, lateral-esquerdo que pode jogar no meio. Daniel Alves, que também é opção para a armação, repete o discurso. "Me sinto cômodo na seleção, independentemente da posição em que jogar. Qualquer posição [em campo] dá no mesmo. Eu quero é estar no grupo."

A disputa é mais intensa no meio-campo. Não faltam volantes no grupo, com características mais defensivas - o que incomoda muitos torcedores, que preferiam ver um time mais ofensivo. "Críticas em relação à [quantidade de] volantes estamos acostumados a ver. Debater sobre isso não vai mudar a forma como pensam. Somos uma ''dor de cabeça'' [no bom sentido, pela quantidade de opções] para o Dunga", afirma Kleberson.

Gilberto Silva lembra também que só considera um jogador como titular absoluto. "Cada jogador que está aqui procura seu espaço, todos tem condições de jogar e ajudar o grupo a se fortalecer Eu espero poder ajudar no que for possível. O Kaká é o insubstituível e que ele jogue um bom futebol. Eu estou aqui para ajudar, se tiver que jogar em outra posição estou à disposição".

Para Juan, a disputa por posições entre jogadores que estarão em setores de marcação não é problema. Inclusive na lateral esquerda, lado em que joga. "Quando se fala de defesa, a movimentação é importante. Eu e o Lúcio já jogamos em clube, temos entrosamento, e tem coincidências que foram importantes. O Gilberto estava na última Copa, o Michel Bastos entrou superbem no time, quem entrar pega um esquema defensivo bem feito", reforça.

A definição de quem joga só deve ser anunciada pelo técnico Dunga na véspera da estreia na Copa do Mundo 2010, em 15 de junho, já que os treinos táticos e técnicos serão intensificados quando o time já estiver na África do Sul.