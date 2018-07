Briga por sinalizadores no Itaquerão é relatada em súmula pelo árbitro

Os sinalizadores acesos pela torcida do Corinthians aos 43 minutos da segunda etapa na vitória contra o Grêmio pode ter consequências graves para a equipe. Ao fim da partida, ocorrida no domingo, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro relatou o ocorrido na súmula do jogo, e também citou boletim de ocorrência feito pela polícia após alguns torcedores serem detidos depois de confusão no setor Sul.

"Ao término da partida, nos foi apresentado pelo sr. Waldir Rapello Dutra - RG 9649825, gerente de segurança do SC Corinthians Paulista, uma cópia denominada anexo 'H', contendo relação de envolvidos em ocorrências no policiamento. Referido documento está assinado pelo 1º ten PM CMT do Policiamento sr. Fernando Cezar Camargo. Por fim, informo que aludido documento será encaminhado ao departamento técnico da CBF pelo delegado da partida, sr, José Guilherme Fontoura Lima, no primeiro dia útil subsequente a partida", escreveu Marques, que só teve a informação ao término da partida.

Além da confusão, que culminou na prisão de quatro torcedores de acordo com a assessoria de imprensa do clube, o árbitro também relatou a retirada de uma faixa em protesto contra a CBF e a Rede Globo. "Informo-vos que, aos 43 minutos do segundo tempo a partida foi paralisada por dois minutos devido a sinalizadores acesos na torcida do S. C. Corinthians Paulista e apresentação de uma 'faixa' com os seguintes dizeres: 'CBF e Globo, o câncer do futebol'. Após o apagar dos sinalizadores e retirada da 'faixa', a partida foi reiniciada normalmente."

A conduta dos torcedores que acenderam os sinalizadores também foi reprovada por outros presentes no estádios. Houve vaias e gritos de alegria quando os autores do ato foram retirados pelos policiais.

No clássico com o São Paulo o Corinthians também teve problemas com a conduta de torcedores. Na ocasião, houve briga e o clube precisou fazer alguns jogos longe de São Paulo como punição. Diante do Grêmio, Os sinalizadores foram acionados nos minutos finais no setor norte do estádio. O árbitro chegou a interromper o jogo para aguardar a fumaça diminuir e deu seis minutos de acréscimos. Nos próximos dias, existe a possibilidade do clube ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para saber qual será a punição atribuída ao time paulista.