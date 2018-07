Briga tira Felipe Melo de cinco jogos e Clayson perderá quatro no Paulistão

O atacante Clayson, do Corinthians, e o volante Felipe Melo, do Palmeiras, foram suspensos por quatro e cinco respectivamente por conta das confusões na primeira final do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians. O Tribunal de Justiça de Desportiva de São Paulo (TJD-SP) julgou nesta segunda-feira os incidentes. As punições serão cumpridas na edição de 2019 do torneio.

+ TJD arquivo processo da final entre Palmeiras e Corinthians

+ Veja tabela do Campeonato Brasileiro

Felipe Melo foi julgado pelos artigos 250 (praticar ato desleal ou hostil) e 254-A (praticar agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O palmeirense não esteve no tribunal por conta da viagem do Palmeiras para enfrentar o Boca Juniors, quarta-feira, na Argentina pela Libertadores.

Clayson, que compareceu ao julgamento para dar sua versão, acabou enquadrado no mesmo 254-A e no 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto). Após a partida, o corintiano declarou que o árbitro estava mal intencionado.

O zagueiro Henrique, que teria cuspido no atacante Borja, foi apenas advertido. O atacante Lucca e o auxiliar técnico do Palmeiras, Roberto Ribas, também receberam uma advertências. Eles se envolveram em uma confusão na saída de campo.