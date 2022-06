Briga de torcida em Itapevi deixa torcedor são-paulino morto e 70 pessoas presas

Uma briga entre torcedores de Corinthians e São Paulo, em Itapevi, na Grande São Paulo, resultou na morte de um homem de 20 anos, apontado como torcedor são-paulino. O episódio de violência ocorreu após a vitória por 4 a 0 do time corintiano sobre o Santos, na noite de quarta-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Itaquera. Pelo menos 70 envolvidos na confusão foram detidos pela polícia.

"A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira, dia 23, na Avenida Presidente Vargas, região de Itapevi, para atender ocorrência de briga entre torcedores de futebol. No local, foi acionado o SAMU para atendimento de uma pessoa, que veio a óbito. Os envolvidos na confusão foram conduzidos à delegacia de Itapevi", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota oficial nesta quinta.

A PM informou ainda que a violência começou quando um ônibus com corintianos, que voltavam de São Paulo, onde foram assistir ao jogo contra o Santos, passava por uma avenida da cidade. Dois carros com torcedores do São Paulo cercaram o veículo coletivo e começaram a atirar pedras contra os vidros, deixando sete feridos em razão dos estilhaços.

Na sequência, os corintianos saíram do ônibus e entraram em confronto com os são-paulinos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do encontro entre os torcedores e o início da briga com pedaços de madeira. No meio da confusão, um torcedor do São Paulo, não identificado, foi espancado pelos rivais. Atendido pelo SAMU, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia vai abrir inquérito para as investigações. No clássico em Itaquera, havia apenas torcedores do Corinthians. O Estado de São Paulo tem lei de torcida única para clássicos regionais. O São Paulo joga nesta quinta com o Palmeiras no Morumbi, às 20h.