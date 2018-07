Brigada Militar admite que tiro em torcedor no RS partiu de soldado

A BM (Brigada Militar) - polícia militar gaúcha - admitiu nesta segunda-feira que os tiros que mataram um adolescente de 16 anos durante briga de torcida, no domingo, na região metropolitana de Porto Alegre, partiram de um de seus soldados. O policial teria dito em depoimento à Polícia Civil e a seus superiores que agiu em legítima defesa. A informação é reafirmada pelo comandante da BM do município de Novo Hamburgo, tenente-coronel Luiz Fernando Rodrigues.

Maicon Douglas de Lima morreu na noite de domingo, em São Leopoldo, após tumulto gerado por uma briga entre torcidas de futebol. A confusão começou na estação Santo Afonso, do Trensurb, na cidade de Novo Hamburgo, entre torcedores do Aimoré e do Novo Hamburgo - após partida pela rodada inaugural do Campeonato Gaúcho entre as duas equipes, que terminou em 2 a 2.