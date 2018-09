Brigando contra o rebaixamento, São Bento e Boa empatam sem gols em Sorocaba

Em jogo fraco no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Bento e Boa ficaram no 0 a 0, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e mostraram por que brigam contra o rebaixamento.

O time da casa, agora com 36 pontos, perdeu a chance de se afastar mais da zona da degola e fica apenas seis pontos acima do Paysandu, primeiro time dentro da zona do rebaixamento e que ainda enfrenta o Criciúma na rodada, no sábado.

O Boa vive situação ainda mais delicada. A equipe mineira tem 26 pontos e está na penúltima colocação, acima apenas do lanterna Sampaio Corrêa, que tem um ponto a menos e também joga no sábado, contra o Avaí.

A primeira etapa foi de poucas oportunidades para as duas equipes. Com as defesas levando a melhor nas disputas individuais, o jogo se encaminhou para o intervalo com o placar inalterado, mas era o São Bento quem tinha presença mais constante no campo ofensivo.

As melhores chances do time da casa eram criadas através de bolas paradas. Anderson Salles chegou a assustar o goleiro Fabrício com cruzamentos e chutes direto para o gol. O Boa, por sua vez, apostava em contra-ataques, mas sem grande perigo.

Na segunda etapa, o ritmo da partida caiu ainda mais e as jogadas de perigo passaram a ser ainda mais raras. Em uma das poucas chances criadas pelo Boa, Daniel Cruz recebeu de Manoel e bateu com violência, mas a bola passou por cima do gol.

O São Bento respondeu em mais uma falta cobrada por Anderson Salles, mas o goleiro Fabrício praticou bela defesa e impediu o gol da vitória do time da casa. Já nos acréscimos, o Boa quase mudou o destino do jogo, com belo lançamento para Hélder, que dominou e tocou na saída do goleiro. A bola entrou, mas o gol não valeu já que o árbitro assinalou impedimento.

Sem muita inspiração de ambas as equipes, o resultado final não poderia ser outro senão o empate sem gols, que complica os dois times na briga contra o rebaixamento.

O São Bento volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Fortaleza no Castelão, pela 29ª rodada da Série B. No sábado, dia 29 de setembro, o Boa recebe o Criciúma no Estádio Municipal de Varginha.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 0 x 0 BOA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Everton Silva, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Pedro Botelho (Diogo Oliveira); Fábio Bahia, Samuel Santos e Zezinho; Joãozinho (Luidy), Francis e Ronaldo (Branquinho). Técnico: Marquinhos Santos.

BOA - Fabrício; Hélder Maurílio, Rodrigão, Rafael Jensen e Jadson (Manoel); Djavan, PH (Maycon) e Bruno Tubarão; Daniel Cruz (Gabriel Arantes), Douglas Baggio e Kaio Cristian. Técnico: Ney da Matta.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Bahia, Samuel Santos e Zezinho (São Bento); Rodrigão, Jadson, Djavan, PH e Douglas Baggio (Boa).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 30.705,00.

PÚBLICO - 2.312 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).