Brigando pelo vice, Atlético-MG leva despedida do Brasileiro para o Mineirão

A alteração foi um pedido do Atlético-MG, que busca aproveitar a última rodada do Brasileirão e uma possível comemoração pelo vice-campeonato para atrair bom público ao Mineirão e conseguir uma renda extra no fim do ano.

Com 66 pontos, o Atlético-MG é o segundo colocado e tem quatro de folga sobre o Grêmio. Os dois rivais se enfrentam no domingo, em Porto Alegre, e um empate já deixa o Atlético com o vice. Se o Grêmio vencer, o time mineiro precisa só de um triunfo contra a Chapecoense para assegurar o vice-campeonato e uma premiação R$ 2 milhões superior ao do terceiro lugar.

Por enquanto, todos os 10 jogos da última rodada do Brasileirão estão marcados para domingo, dia 6 de dezembro, às 17 horas. A CBF tem até esta quinta-feira para alterar a tabela dentro do prazo previsto no Estatuto do Torcedor.