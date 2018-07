'Brigar por vaga na Libertadores é pouco para nós', diz Thiago Santos

A eliminação precoce nas oitavas de final da Copa Libertadores ainda não foi superada pelo Palmeiras. Uma semana depois da queda, o elenco sente a decepção pelo mau resultado. Prova disso foi entrevista coletiva do volante Thiago Santos, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O jogador disse que se contentar em fechar o ano com a briga no Campeonato Brasileiro apenas por vaga na Copa Libertadores é um objetivo muito abaixo do esperado.

"Quando se trata de Palmeiras, uma vaga na Libertadores é muito pouco. Mas já que não deu para ganhar Libertadores e Copa do Brasil temos que ganhar o máximo de pontos, estar sempre entre os quatro", disse o jogador. O técnico Cuca tem cobrado do elenco para terminar o Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, condição que rende vaga direta à fase de grupos da Libertadores, e como campeão simbólico do segundo turno.

A grande distância para o Corinthians, junto com as duas quedas recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, frustraram o elenco. O grande investimento de mais de R$ 100 milhões em 15 contratações para a temporada não se traduziu em título. "A gente fala que tem que virar a página rápido, mas é claro que dói bastante ainda a eliminação, todo mundo sabe que era o campeonato que a gente queria ganhar", disse o jogador.

Thiago Santos pediu para que a torcida releve essa decepção e no primeiro jogo em casa depois da queda para o Barcelona, no próximo domingo, apoie o time contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. "Nós entendemos o torcedor. Não conseguimos o objetivo na Libertadores, mas pedimos para apoiarem. Tem mais de 15 mil ingressos vendidos, mesmo chateados estão apoiando. Lá dentro vamos fazer de tudo para dar o melhor", comentou.