Rodada do futebol brasileiro tem registro de brigas de torcida e incidentes de violência

A rodada deste meio de semana no futebol brasileiro, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, registrou um fato que vem há tempos sendo observado: a violência entre torcidas. Em Corinthians x Coritiba, Santos x Botafogo e CSA x Cruzeiro, registros de incidentes, antes e após os confrontos, foram observados.

Em São Paulo, torcedores do Corinthians realizaram uma emboscada para apoiadores do Coritiba. Com pedras e pauladas, o ônibus que ia em direção à Neo Química Arena, ainda na rodovia Régis Bittencourt, teve seus vidros destruídos e a lataria amassada por membros da torcida corintiana.

Após a derrota de 3 a 1 para o Corinthians, os torcedores do Coritiba, que estiveram presentes na Arena, tiveram duas opções: sair antes do término da partida - cerca de 25 minutos - ou aguardar mais de 1h30 para deixar o setor de visitante. A medida foi tomada pela polícia para evitar novos confrontos na saída de Itaquera, assim como aconteceu na ida.

Já em Santos, um veículo com a placa do Estado do Rio de Janeiro, que estava parado em uma das ruas próximas à Vila Belmiro, foi incendiado após a vitória do time da casa. Pessoas próximas disseram não saber informar como o incêndio se iniciou. Porém, ao final do jogo, câmeras registraram membros da torcida santista caminhando em direção ao setor visitante, onde se localizava a do Botafogo. A tentativa de emboscada foi evitada pela PM, que fazia a proteção dos torcedores visitantes.

Após o final do jogo, membros da Torcida Jovem foram em direção ao setor visitante atrás da Fúria Jovem. Um carro com placa do RJ, que supostamente seria de membros da Fúria, foi incendiado. pic.twitter.com/UbZ5pTTltG — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) July 21, 2022

Também nesta quarta-feira, em Maceió, cenas de violência foram observadas após o empate em 1 a 1 entre CSA e Cruzeiro. Torcedores dos clubes se enfrentaram nos arredores do estádio Rei Pelé. Segundo a polícia local, a torcida organizada cruzeirense sofreu uma emboscada em regiões próximas. Gás de pimenta e tiros de borracha foram usados para dispersar os torcedores.

Mancha Azul do CSA x Máfia Azul em Maceió. pic.twitter.com/ZriNfxs0JK — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) July 21, 2022

Futebol brasileiro tem casos de violência em 2022

Em junho, após vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Santos pela Copa do Brasil , um conflitos entre a organizada corintiana e a do São Paulo , em Itapevi, acabou com a morte de um torcedor tricolor e 70 presos. À época, A PM informou que a violência começou quando um ônibus com corintianos, que voltavam de São Paulo, onde foram assistir ao jogo contra o Santos, passava por uma avenida da cidade.

Na sequência, corintianos saíram do ônibus e entraram em confronto com os são-paulinos. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento do encontro entre os torcedores e o início da briga, com pedaços de madeira e pedras.

Outro caso envolvendo brigas entre torcidas organizada aconteceu em abril deste ano, no duelo entre Santos e Coritiba. Os arredores da Vila Belmiro se transformaram em uma praça de guerra, quando torcedores das equipes brigaram antes e durante o jogo entre as equipes, pelo Campeonato Brasileiro. Dezoito torcedores foram detidos.