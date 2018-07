Brigas políticas afetam a imagem do São Paulo, diz Rogério Ceni O goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e não se esquivou quando questionado sobre o conturbado ambiente político do clube. O jogador de 42 anos, 25 deles vividos na equipe, afirmou que as brigas desgastam a imagem da clube, mas não chegam a afetar o elenco.