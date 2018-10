Brighton bate West Ham e se distancia da zona de rebaixamento do Inglês

O Brighton & Hove Albion recebeu o West Ham nesta sexta-feira, na abertura da oitava rodada do Campeonato Inglês, e se distanciou da zona de rebaixamento. A equipe suou, mas derrotou o tradicional adversário por 1 a 0 em confronto direto e pôde respirar um pouco na competição.

O resultado interrompeu uma sequência de seis partidas sem vitórias do Brighton e o levou a oito pontos, na 12.ª colocação. Por outro lado, o West Ham viu sua sequência de quarto jogos sem derrota ser interrompida e parou nos sete pontos, em 15.º.

O confronto desta sexta foi bastante equilibrado, mas, nos detalhes, o Brighton chegou à vitória. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Kayal avançou pela esquerda e cruzou para a área, onde Glenn Murray apareceu para finalizar para a rede. Na etapa final, os donos da casa foram competentes para segurar o resultado.

O Brighton agora volta a campo no próximo dia 20, quando visita o Newcastle pela nona rodada do Inglês. Pela mesma competição e no mesmo dia, o West Ham recebe o Tottenham em Londres.