Brighton e Chelsea empatam em jogo teste com torcida na Inglaterra

Após quase seis meses de espera, o futebol inglês voltou a ter um jogo com presença de torcedores num estádio. O governo inglês usou um amistoso da pré-temporada como teste para avaliar quais medidas preventivas devem ser tomadas para a retomada oficial da torcida às arenas. Foram privilegiados 2,5 mil fãs do Brighton, que representaram a todos do país no empate por 1 a 1 diante do Chelsea.

O amistoso no Falmer Stadium, com capacidade para 30 mil pessoas, contou com rigorosas medidas sanitárias contra a covid-19, mas os torcedores não precisaram utilizar máscaras nas arquibancadas - estavam com elas na chegada ao estádio. Tiveram, entretanto, de manter distância entre eles. E nada de abraços para festejar os gols (neste caso, apenas um, já que não havia torcida do Chelsea presente).

"Bem-vindos de volta. Sentimos a vossa falta", traziam os painéis gigantes do estádio. Todos passaram por checagem de temperatura antes de buscar os assentos demarcados. Cumprindo o distanciamento social, um dos requisitos das autoridades para a liberação de público em outros eventos esportivos.

Fiscais também estavam totalmente protegidos antes da revista aos presentes. A última vez que um jogo teve público na Inglaterra foi em março. A ideia das autoridades é que, mesmo em menor escala, os jogos deixem de ser com portões fechados.

Com a bola rolando, o atacante alemão recém-contratado Timo Werner, ex-RB Leipzig, mostrou as credenciais de boas-vindas ao abrir o marcador logo com 4 minutos. Os donos da casa não podiam decepcionar os 2,5 mil presentes e empataram no último minuto com o também alemão Pascal Gross, de pênalti.

As equipes se enfrentarão novamente pela rodada de abertura da Premier League, no segundo fim de semana de setembro, desta vez em Stamford Bridge. Resta saber se com portões fechados ou a presença limitada de torcida.