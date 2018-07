Brighton & Hove vence o Newcastle e se afasta da zona de rebaixamento

O Brighton & Hove Albion venceu pela segunda vez no Campeonato Inglês neste domingo, ao passar pelo Newcastle em casa. No duelo de equipes que vieram da segunda divisão na última temporada, os anfitriões levaram a melhor em um equilibrado duelo e se afastaram da zona de rebaixamento ao fazerem 1 a 0.

O resultado deixou ambas as equipes no meio da tabela. O Brighton subiu para sete pontos, ocupa a 13.ª colocação e encara o Arsenal na próxima rodada, domingo que vem. Já o Newcastle parou nos nove pontos, em oitavo, e receberá o Liverpool também no próximo domingo.

A partida foi a única do dia pelo Inglês e teve duas equipes bastante parelhas. O Brighton, no entanto, aproveitou o fator casa para levar a melhor e marcou seu único gol no início do segundo tempo. Após falta cobrada da esquerda, Dale Stephens ajeitou para o meio e Tommer Hemed finalizou para a rede.

Agora, resta apenas um jogo a ser realizado pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, o Arsenal vai receber o West Bromwich e precisa da vitória para deixar a má fase para trás. Afinal, tem apenas sete pontos e é o 12.º colocado na tabela.