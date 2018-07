Brighton empata e fica mais longe da zona para os torneios europeus

O caçula Brighton & Hove Albion perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para os torneios europeus nesta segunda-feira. No encerramento da 12.ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe recebeu o Stoke City e não passou de um empate por 2 a 2.

O resultado levou o Brighton & Hove a 16 pontos, na nona colocação, a seis do Liverpool, que hoje estaria na Liga Europa. Já o Stoke segue ameaçado pela degola. É apenas o 15.º colocado, com 13 pontos, a quatro do West Ham, que hoje estaria rebaixado.

Apesar de jogar em casa, o Brighton & Hove foi surpreendido e viu o Stoke sair na frente aos 27 minutos com Choupo-Moting, após cruzamento de Shaqiri. Ainda na etapa inicial, no entanto, Proepper encontrou Pascal Gross para deixar tudo igual.

Só que nem deu tempo de comemorar o empate, porque nos acréscimos do primeiro tempo, Kurt Zouma deixou a sua marca e recolocou o Stoke na frente. Mas na etapa final, José Izquierdo deixou tudo igual mais uma vez e selou o resultado da partida.