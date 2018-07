Brighton faz 3 no West Ham e se distancia da zona da degola no Inglês

Promovido nesta temporada à elite do Campeonato Inglês, o Brighton conseguiu nesta sexta-feira uma importante vitória na sua luta para se manter na primeira divisão. Na abertura da nona rodada da competição, mesmo jogando fora de casa, derrotou com autoridade o West Ham por 3 a 0, em pleno estádio Olímpico, em Londres.

Com o primeiro triunfo como visitante nesta temporada, o Brighton chegou aos 11 pontos e subiu para a provisória 10.ª colocação na tabela de classificação. Ainda pode ser ultrapassado no restante da rodada, que só será encerrada neste domingo, mas conseguiu abrir cinco pontos de vantagem para o Leicester City, o 18.º colocado, que abre a zona de rebaixamento.

Do outro lado, a frustração pela derrota em casa se soma ao fato do West Ham estar justamente uma posição acima da degola, com oito pontos. Neste sábado, o clube londrino terá de torcer por um empate ou derrota do Leicester City contra o Swansea City, no País de Gales, para não terminar a rodada dentro da faixa de descenso do Campeonato Inglês.

Em campo, o grande destaque foi o centroavante Glenn Murray, autor de dois gols - o primeiro aos 10 minutos de jogo e o segundo aos 30 da segunda etapa. Pouco antes do intervalo, aos 45, José Isquierdo anotou o segundo do Brighton.

Pela 10.ª rodada, no próximo dia 29, um domingo, o Brighton receberá o Southampton. Um dia antes, o West Ham será visitante contra o Crystal Palace, em Londres.