Brighton marca no fim e arranca empate com o Southampton pelo Inglês

O Southampton recebeu nesta segunda-feira o Brighton & Hove Albion, chegou a ter dois gols de frente, mas sofreu o empate no fim e teve que se contentar com a igualdade em 2 a 2. O resultado, pelo fechamento da quarta rodada do Campeonato Inglês, deixou as duas equipes na parte de baixo da tabela.

Melhor para o Brighton, que com o ponto conquistado fora de casa foi a cinco, em 14.º, mesmo número do Southampton, que é o 15.º. No sábado, o Brighton volta a campo para receber o Tottenham, novamente pelo Inglês, enquanto o Southampton visita o Liverpool.

Nesta segunda, o Southampton começou melhor e abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, em belo chute de longe de Hojbjerg. Aos 19 da etapa final, Danny Ings, ex-Liverpool, fez grande jogada pela direita e sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e ampliou para os donos da casa.

Mas a alegria durou pouco, porque somente dois minutos depois, Shane Duffy diminuiu para os visitantes. Quando o resultado parecia selado, aos 42 minutos, o mesmo Duffy foi empurrado na área e o árbitro marcou pênalti. Glenn Murray deslocou o goleiro na cobrança e garantiu o empate.