Brighton x Manchester City: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Inglês

Brighton e Manchester City se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Falmer Stadium, pela última rodada do Campeonato Inglês. Os Citizens conquistam o título com uma vitória.

Onde assistir ao vivo Brighton x Manchester City?

A partida que vai definir o campeão inglês terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. O Estado também faz o minuto a minuto do jogo .

A equipe do técnico Pep Guardiola depende apenas de si para conquistar o título. O Manchester City soma 95 pontos contra 94 do Liverpool, que enfrenta o Wolverhampton, no Anfield, também neste domingo, às 11h.

Já o Brighton ocupa o 17º lugar com apenas 36 pontos, mas não corre mais risco de rebaixado. Cardiff, Fulham e Huddersfield são os times que vão atuar na English Football League Championship, como é conhecida a segunda divisão da Inglaterra.