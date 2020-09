'Brigões' garantem sofrida vitória do Arsenal sobre o West Ham em Londres

Há uma semana, Ceballos e Nketiah foram notícia no Arsenal por desentendimento em uma roda de "bobinho". Trocaram empurrões por duas vezes e acabaram na reserva diante do Fulham, na estreia pelo Campeonato Inglês. Neste sábado, com arestas aparadas, foram decisivos com assistência e gol na vitória apertada sobre o West Ham por 2 a 1, no Emirates Stadium, em Londres, pela segunda rodada.

O lance decisivo aconteceu quando faltavam apenas cinco minutos para o final do tempo regulamentar. Ceballos recebeu livre na área, pela esquerda, e mostrou que não ficaram rusgas da discussão ao rolar para Nketiah, livre, empurrar para as redes e fazer 2 a 1.

Diferentemente do experimente meia espanhol, o jovem inglês da seleção sub-21 não esteve em campo desde o início. Ele entrou no lugar do centroavante francês Lacazette, que fez o primeiro gol do Arsenal, apenas aos 32 do segundo tempo. E precisou só de oito minutos em campo para evitar o vexame em casa. A comemoração foi imitando uma ligação. Certamente não foi para Ceballos, que saiu para o lado oposto.

O jogo começou com domínio do Arsenal e gol logo aos 14 minutos. Lacazette recebeu de Aubameyang, em posição questionável, e abriu o marcador com forte cabeçada. Apesar da reclamação visitante, o VAR garantiu posição legal do atacante.

Antonio empatou antes do intervalo e o West Ham se animou com o gol, voltando com tudo na fase final. Foram duas chances com o atacante - uma boa defesa do goleiro Leno e outra bola no travessão. O empate parecia provável quando Saka fez bela jogada que terminou com a redenção dos brigões. Ele deu passe em profundidade para Ceballos, que cruzou para Nketiah manter os 100% de aproveitamento do Arsenal.

O meia brasileiro William, destaque na estreia contra o Fulham, desta vez teve apresentação discreta e acabou substituído no segundo tempo.