Brilhante, Cvitanich ajuda Nice a arrasar o Valenciennes

O atacante argentino, emprestado pelo Ajax Amsterdam por apenas 400 mil euros (533,8 mil dólares), fez milagre para passar pela defesa quase no intervalo do jogo.

Ele atacou novamente aos 79 minutos e preparou a jogada do quinto gol, feito por Didier Digard, depois de Renato Civelli e Valentim Eysseric também encontrarem o caminho da rede, marcando a favor do Nice.

O Nice tem 32 pontos em 20 partidas, assim como o Girondins Bordeaux, quarto colocado na tabela e o sexto, Stade Rennes. O Olympique Lyon está no topo, com 41 pontos, mas o terceiro colocado, Olympique Marseille pode empatar com ele se vencer o Sochaux, mais tarde no domingo.

"Com o nosso atacante em forma, podemos esperar ganhar pontos em qualquer partida, em casa ou fora," disse Fabrice Abriel, meio-campo do Nice ao canal francês beIN Sport. "Precisamos começar o ano novo bem. Não pensamos que o faríamos tão bem, é bom porque mantemos o ritmo."

O Nice dominou o jogo, mas a defesa forte do Valenciennes impediu a finalização de algumas oportunidades, até que Cvitanich colocou o time merecidamente na frente, no minuto 45. Eles continuaram pressionando depois do intervalo e foram recompensados quando Civelli dobrou a vantagem depois de acertar um chute livre, aos 50 minutos.

Eysseric, que assinou contrato com o clube esta semana, depois de ter jogado por empréstimo, levou o placar a 3 a 0 com um esplêndido chute da linha dos 20 metros, antes que Cvitanich fechasse o placar com o seu segundo gol na partida e um lance perfeito para Digard fazer o quinto gol.

O goleiro reserva da seleção francesa, Mickael Landreau estreou com sucesso no Bastia, na vitória de 2 a 1 contra a Stade Reims, que não venceu nenhum dos seus últimos 13 jogos em todos os campeonatos.

Ilan fez um voleio depois de um cruzamento de Jerome Rothen aos 21 minutos e deixou os visitantes na frente e Florian Thauvin dobrou essa vantagem aos três minutos do segundo tempo.

O Bastia é o 13º da tabela, com 25 pontos, enquanto o Reims está em 16º, com 19.

(Reportagem de Gregory Blachier)