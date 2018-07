Brinco de Ouro é arrematado em leilão por R$ 44,5 milhões

Parceira do clube, a empresa Magnum é a nova detentora do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Após o leilão realizado na sede da Justiça Federal, em São Paulo, a Magnum arrematou o local utilizado pelo Guarani na Série C por R$ 44,5 milhões, mas o valor total negociado com os dirigentes é de R$ 320 milhões e será destinado a quitar a dívida do clube que beira os R$ 250 milhões.

Durante leilão, alguns lances foram dados por um grupo de Jaboticabal, no interior paulista, mas não foram suficientes para tirar o estádio da Magnum. A empresa também se comprometeu a ajudar a encontrar parceiros para um novo estádio para aproximadamente 20 mil pessoas.

Há duas semanas, os associados do Guarani aprovaram o projeto que dá prioridade à Magnum na compra do Brinco por R$ 320 milhões, além de investimentos no futebol do clube.

No último dia 13 de novembro, o Brinco de Ouro também foi a leilão em São Paulo. Apesar disso, não houve ofertas. O estádio bugrino será usado para pagar dívidas do clube, entre elas, a do ex-lateral Gustavo Nery, que foi somada a outros processos da 1ª Vara do Tribunal de Campinas, além de débitos tributários. O valor total do processo trabalhista é de cerca de R$ 5 milhões.