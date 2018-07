Britânico acusa membros da Fifa de suborno em eleição Um legislador britânico disse nesta terça-feira que dois membros do Comitê Executivo da Fifa foram subornados para votar no Catar no processo de escolha da sede da Copa do Mundo de 2022, realizado em dezembro de 2010. O país do Oriente Médio superou Austrália, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul na disputa.