Britânicos exaltam descontentamento por gastos em eventos esportivos

SÃO PAULO - Os protestos espalhados por todo o Brasil há dias estão sendo retransmitidos na imprensa europeia. Na edição desta quinta-feira, 20, o jornal britânico The Guardian publicou uma matéria a favor das manifestações contra os altos gastos nas obras para a Copa do Mundo de 2014. O colunista Simon Jenkins afirma que “os brasileiros estão fazendo o que os britânicos não conseguiram [durante as Olimpíadas de 2012]”.

Jenkins lembra que os protestos não são relacionados à esfera esportiva, mas por melhorias em outras necessidades. Para ele, “[os brasileiros] estão falando a língua das prioridades”. O que ele chama de extravagância esportiva é um resultado de acordos feitos para a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. E neste processo de convencimento para hospedar tais torneios, “as cidades sedes são inundadas de promessas sobre o legado dos eventos, mas que todos sabemos ser besteira”. No artigo, o autor ainda parabeniza os manifestantes brasileiros por dizer que, “às vezes, basta o necessário”, o que os britânicos foram incapazes de falar um ano antes, durante os Jogos Olímpicos de Londres.