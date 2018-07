Britânicos pedem ação da Uefa após racismo na Sérvia

Torcedores da Sérvia passaram a partida, realizada na cidade de Krusevac, imitando sons de macaco. Aos 45 minutos do segundo tempo, a Inglaterra marcou o gol da vitória por 1 a 0, o jogador Danny Rose chutou a bola em direção às arquibancadas, irritado com as provocações, e acabou expulso. Isso desencadeou uma confusão entre atletas das duas equipes e as comissões técnicas.

Steve Field, porta-voz de David Cameron, relatou que o primeiro-ministro britânico ficou "horrorizado com as cenas" e decidiu pedir à Uefa "duras sanções" contra o futebol sérvio. "Estamos determinados a acabar com o racismo", disse Field. "Se é isso que queremos, precisamos parar de penalizar com irrisórias multas, como aconteceu no passado".

O comportamento recente da torcida sérvia em outras partidas já havia feito com que Platini ameaçasse tirar a seleção local das competições europeias se mais confusões fossem criadas.

O jogador Danny Rose deu sua versão da história, em entrevista à Sky Sports. "As imitações de macaco começaram muito antes de eu ser expulso. Depois de 60 minutos minha cabeça não estava mais na partida. Eles precisam ser banidos. Não sei de que outra forma eles podem aprender. Precisam ser banidos", comentou.

"No primeiro tempo, fui pegar uma bola para cobrar um lateral e os torcedores começaram com as imitações de macaco, mas o primeiro tempo não foi nem perto do que aconteceu no segundo. No segundo tempo, dois objetos me atingiram na cabeça quando fui cobrar lateral. Toda vez que pegava na bola, a imitação de macaco recomeçava", lembrou Rose.