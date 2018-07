Luciano espera manter fase de artilheiro do Pan no Corinthians

Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, Luciano retornou aos treinos no Corinthians nesta terça-feira na expectativa de conseguir manter a boa fase diante do Vasco, quarta-feira, no Itaquerão, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time carioca tem a pior defesa do campeonato, com 25 gols sofridos - foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 na última rodada.

"Quero continuar nessa pegada forte para fazer vários gols com a camisa do Corinthians", disse o atacante. Luciano marcou cinco gols em quatro partidas pela seleção sub-22 e foi artilheiro do Pan. Suspenso, o atacante não enfrentou o Uruguai na semifinal, justamente quando o Brasil perdeu por 2 a 1 e foi eliminado.

Luciano marcou um gol contra o Canadá, dois diante do Panamá na primeira fase e mais dois contra o Panamá na disputa pelo bronze. "Espero manter a sequência de gols aqui no Corinthians. Estou pronto para jogar contra o Vasco, agora vou esperar minha oportunidade. Vou trabalhar forte para não perder as chances que aparecerem", disse.

Sondado pelo Genk, da Bélgica, durante os Jogos Pan-Americanos, o atacante disse que seu desejo é permanecer no Corinthians. "Não sei de negociações. Isso é com o meu empresário, mas estou feliz aqui e pretendo continuar."