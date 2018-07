Broos exalta campanha de Camarões, mas critica arbitragem de jogo contra Alemanha

O treinador de Camarões, Hugo Broos, criticou a arbitragem do colombiano Wilmar Roldan na derrota de sua equipe por 3 a 1 para a Alemanha, neste domingo, em Sochi, que custou a eliminação da seleção africana da Copa das Confederações.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o camaronês Mabouka disputou uma bola com Emre Can e cometeu falta no alemão, que ficou no chão. Então, o árbitro Wilmar Rondan deu o cartão para um jogador errado (Siani), que não tinha nada a ver com a jogada. Após ser alertado com o recurso do árbitro de vídeo (VAR), Roldan mudou a cor do cartão, mas continuou punindo o atleta errado. Depois, o árbitro corrigiu a falha e expulsou o homem certo.

Mas a punição foi considerada exagerada por Hugo Broos. "O árbitro não nos deu explicações. Foi uma falta, nisso concordamos, mas os dois jogadores levantaram muito a perna em busca da bola. Não entendo porque só o meu jogador levou o cartão vermelho", criticou o comandante da seleção camaronense.

Apesar da derrota, Broos fez questão de enaltecer o rendimento dos jogadores de Camarões durante a competição. "Não estou surpreso com o nosso desempenho aqui e sempre disse que Camarões tem uma das melhores equipes da África, mas que ainda há uma lacuna em relação às equipes de classe mundial, como a Alemanha", finalizou o treinador.