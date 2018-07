Brozovic sofre fratura no pé e aumenta lista de problemas da Inter de Milão

O técnico Stefano Pioli ganhou um novo problema para escalar a Inter de Milão. Nesta terça-feira, o clube italiano anunciou que o meio-campista Marcelo Brozovic será desfalque para as próximas partidas depois de ter sofrido uma fratura no pé na derrota de domingo para a Juventus.

Na ocasião, o croata foi substituído no início do segundo tempo por Kondogbia. Ele passou por exames médicos na última segunda-feira que comprovaram a gravidade da lesão. "Brozovic sofreu uma fratura em um dos ossos do quarto dedo do pé. Sua condição será avaliada nas próximas semanas", anunciou o clube.

Diante da gravidade do problema, Brozovic é desfalque certo para os confrontos diante do Empoli e do Bologna, além de estar praticamente descartado para a partida contra a Roma, no próximo dia 26.

Na última segunda-feira, a Inter já havia perdido o meia Perisic e o atacante Icardi para as próximas duas partidas. Eles foram suspensos pelo comportamento com o árbitro do clássico do fim de semana e também não poderão encarar o Empoli e o Bologna.