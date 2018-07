Bruce Dickinson pilota avião do Liverpool para a Itália

Em crise, o Liverpool contou com uma presença ilustre no seu voo para a Itália, onde enfrentará o Napoli, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. O clube inglês revelou que Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, pilotou o avião do time para a cidade de Nápoles.

O cantor tem a licença para pilotar aviões e espera trazer sorte ao clube, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. "O Liverpool é um clube fantástico", afirmou, ao site oficial da equipe. "Espero que eles se saiam bem", completou Bruce Dickinson.

O Liverpool só ganhou um jogo do Campeonato Inglês nesta temporada, e o técnico Roy Hodgson decidiu deixar Steven Gerrard e Fernando Torres fora do jogo de Nápoles. E a imprensa britânica não perdoou a iniciativa do clube. "Diz muito sobre a escassez do elenco que a pessoa mais famosa a bordo era o piloto", ironizou o jornal The Guardian.