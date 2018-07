Bruna Marquezine publica foto junto com Neymar em rede social

RIO - O craque Neymar está oficialmente de namorada nova. A atriz Bruna Marquezine postou em uma rede social na noite desta terça-feira uma foto junto com o jogador do Santos e da seleção brasileira.

No último domingo a atriz esteve no Pacaembu para ver o atacante em ação pelo clube na partida contra o Paulista, pelo campeonato estadual. Apesar disso, chegou a negar a existência do relacionamento.

Neymar negou que o namoro tenha começado ano passado, quando as primeiras notícias sobre o assunto começaram a surgir na internet. Sobre aquela época, o jogador disse que ambos eram apenas amigos. O atacante confirmou que estão juntos já um mês aproximadamente.