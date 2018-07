Bruno aceita desculpas de Barcos após críticas O goleiro Bruno avisou que os problemas que teve com o atacante Barcos após o jogo de domingo contra o Vasco já foram superados. O argentino reclamou bastante do gol sofrido pelo companheiro no empate por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, na cobrança de falta de Juninho Pernambucano.