Bruno Alves acerta renovação com o São Paulo até o meio de 2023

O São Paulo acertou a renovação de Bruno Alves até o meio de 2023. O atual contrato do zagueiro de 28 anos vence no fim de 2020, e a assinatura do novo vínculo deve acontecer na próxima semana.

Bruno Alves chegou ao São Paulo no meio de 2017, depois de ter rescindido contrato com o Figueirense. O zagueiro passou a ter destaque na equipe em 2018 e recebeu aumento salarial no fim do ano passado. Agora, terá o contrato renovado, como noticiou inicialmente o site do Lance!.

Nesta temporada, Bruno Alves foi eleito um dos melhores zagueiro do Campeonato Paulista após o vice com o São Paulo. Ele soma 22 jogos em 2019.

Ao todo, Bruno Alves partipou de 67 partidas pelo São Paulo. Ele se prepara para fazer seu 68º jogo neste domingo, às 19h, contra o Fortaleza, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão.