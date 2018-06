Bruno Alves aproveita chances e se firma como homem de confiança de Dorival

Discreto e eficiente, Bruno Alves vem aproveitando as oportunidades e passou de terceira opção a homem de confiança do técnico Dorival Junior na zaga do São Paulo. Antes opção no banco, acionado nas ausências de Rodrigo Caio ou de Arboleda, o atleta tem bom início de temporada e vive uma sequência de três jogos como titular.

Contra o CSA, anteontem, teve mais uma atuação segura, enquanto Arboleda e Anderson Martins, figuras tidas como favoritas para formar dupla com Rodrigo Caio, assistiam do banco. Com Bruno Alves, o São Paulo não sofreu gols em 2018 - empate por 0 a 0 com o Novorizontino, além das vitórias por 1 a 0 sobre o Bragantino e por 2 a 0 sobre Botafogo-SP e CSA.

O principal trunfo de Bruno Alves desde que chegou ao São Paulo em agosto do ano passado foi aproveitar as chances dadas pelo técnico Dorival Junior, que já o conhecia e o tinha como primeira opção no banco, à frente de Aderllan e de Lugano. Neste ano, por problemas físicos de Arboleda e Anderson Martins, achou espaço para se tornar um "xerife" na zaga tricolor.

"Fico feliz, procurei aproveitar bem as oportunidades. Cheguei ano passado no meio da competição, mas foi importante para ir conhecendo os companheiros, a filosofia do clube, pude ir me adaptando e me soltando", avalia Bruno Alves. "Agora, nesse início de ano, estou mais à vontade, mais adaptado. Tenho certeza de que vamos fazer um grande ano, estamos buscando evolução, precisamos melhorar a cada treino, a cada jogo, para levar o São Paulo ao lugar que ele merece."

Amanhã, contra o Santos, seu primeiro grande desafio. Ainda em busca de um time 100% entrosado, Dorival deve mantê-lo como titular e define no treino de hoje à tarde sua dupla na zaga, já que Rodrigo Caio está suspenso pelo terceiro amarelo.