Bruno Alves destaca bom início e projeta 'um grande ano' do São Paulo

Depois do São Paulo vencer as duas últimas partidas no Campeonato Paulista, o zagueiro Bruno Alves demonstrou entusiasmo neste sábado sobre o futuro do clube. E, segundo ele, a equipe do técnico Dorival Júnior tem tudo para ter uma boa temporada.

"Tenho certeza de que vamos fazer um grande ano. Estamos buscando evolução, precisamos melhorar a cada treino, a cada jogo, para levar o São Paulo ao lugar que ele merece", pontuou o zagueiro.

Bruno Alves também celebrou o seu bom momento e lembrou que o time não sofreu gol quando ele estava em campo - contra o Novorizontino (0 a 0), o Botafogo-SP (2 a 0) e o Bragantino (1 a 0). "Estes números me dão mais confiança para trabalhar cada vez mais para ajudar o São Paulo. Claro que ainda podemos melhorar bastante, mas já evoluímos bem e estamos no caminho certo".

O bom momento defensivo, segundo acrescentou ele, decorre principalmente do trabalho do técnico. "O Dorival sempre ajusta a linha defensiva, trabalha bastante esta questão e os números mostram um resultado positivo. Que a gente possa manter isso por muito tempo", projetou.

Contratado pelo São Paulo no ano passado, após se destacar no Figueirense, o zagueiro falou também sobre a importância do período de adaptação. "Cheguei ano passado no meio da competição, mas foi importante para conhecer os companheiros, a filosofia do clube. Me adaptei bem, e agora nesse início de ano estou mais à vontade, mais confiante para mostrar o meu futebol", completou.