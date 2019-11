Bruno Alves e Pablo entendem cobrança de Raí ao elenco do São Paulo

Um dia depois de o diretor de futebol Raí cobrar o elenco do São Paulo por causa das duas derrotas seguidas em casa, para Fluminense e Athletico-PR, o zagueiro Bruno Alves e o atacante Pablo disseram entender a postura do dirigente. A reunião aconteceu antes do treino da última segunda-feira, na reapresentação do grupo no CT da Barra Funda.

"Com certeza (era necessário), a gente sabe que um clube como o São Paulo quando perde dois jogos seguidos em casa gera uma incomodação. Assim, como todos estão incomodados, o Raí fez certo em cobrar e alertar alguns detalhes para a que a gente possa melhorar em uma semana de clássico", afirmou Bruno Alves, se referindo à partida contra o Santos, no sábado.

"É algo normal, cobrança, tinha que ser feito, com toda razão. A gente sabe da cobrança da torcida, da imprensa. Foram dois jogos em casa em que a gente controlou, mas não fez gol e não venceu. Acho justo, temos que saber absorver essa cobrança, colocar dedicação, entrega, vontade, e vencer o clássico", endossou Pablo.

O atacante ainda defendeu o técnico Fernando Diniz, alvo de críticas da torcida. Ele disse que a responsabilidade pelos maus resultados recentes é do elenco. Nos 11 jogos sob o comando do treinador, o São Paulo obteve cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 51,5%.

"A responsabilidade é toda nossa. O Fernando tem uma forma de jogar que nos agrada muito e a gente tem que fazer os gols. É isso que falta para a gente. Chegar no último terço do campo, no último momento, e ter o passe com precisão e a finalização da melhor maneira possível. Fazendo os gols, as vitórias vão vir", afirmou Pablo.