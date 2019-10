Bruno Alves passa por exames nesta segunda e pode desfalcar o São Paulo

O zagueiro Bruno Alves será submetido a exames mais detalhados nesta segunda-feira com o departamento médico do São Paulo para saber a gravidade da lesão sofrida durante a vitória sobre o Avaí por 1 a 0, neste domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

No lance, ocorrido aos 19 minutos do primeiro tempo, Bruno Alves sofreu uma entrada forte na região do tornozelo direito. O lance gerou a expulsão o atacante Brenner, do Avaí.

O zagueiro são-paulino permaneceu em campo até o fim do primeiro tempo, mas acabou substituído no intervalo. Bruno voltou dos vestiários com os companheiros e permaneceu sentado no banco de reservas com uma porção de gelo no local.

"Senti muita dor no momento. O pisão foi feio. Segunda-feira pela manhã estarei no CT. A dor aumentou um pouco durante o primeiro tempo. Mas pelas informações do Dr. (José Sanchez) não deve ser nada mais sério", disse o jogador.