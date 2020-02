Bruno Alves volta aos treinos no São Paulo e vai enfrentar o Santo André

O técnico Fernando Diniz recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O zagueiro Bruno Alves voltou aos treinos no gramado com os companheiros no CT da Barra Funda e se mostrou recuperado de um trauma no pé direito sofrido na partida contra o Novorizontino, que o afastou de alguns trabalhos na semana.

Titular ao lado de Arboleda, Bruno Alves saiu carregado do Morumbi na última segunda-feira e preocupava bastante antes do exame descartar uma contusão grave. Desta forma, o zagueiro fica à disposição para enfrentar o Santo André, no domingo, no estádio Bruno José Daniel, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

As atividades do São Paulo nesta quinta-feira foram divididas em duas etapas. Na primeira, logo após o aquecimento, os jogadores trabalharam finalizações. Na sequência, Fernando Diniz orientou um trabalho tático bastante longo.

Sem problemas de contusão, o treinador pode repetir o mesmo time que empatou com o Novorizontino. Apesar do tropeço no Morumbi, o São Paulo teve boa atuação, sendo prejudicado pela arbitragem, que anulou dois gols legais de Alexandre Pato e deixou de marcar dois pênaltis.

Com oito pontos e ainda invicto após quatro rodadas, o São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista. Já o Santo André lidera o Grupo B, com nove pontos, na mesma chave em que está o Palmeiras.