Bruno César acerta com o Sporting e tem multa de R$ 245 milhões

O meia Bruno César, que atua no Estoril, trocará de camisa na primeira divisão do Campeonato Português, já que acertou nesta sexta-feira a transferência para o Sporting, clube em que reencontrará o técnico Jorge Jesus.

Ex-Santo André, Corinthians e Palmeiras, o atleta de 27 anos assinou com os Leões até junho de 2020, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (R$ 244,7 milhões).

Na atual temporada, Bruno César fez dez jogos com o Estoril, que ocupa a oitava colocação do Português. Como o mercado de transferências do país está fechado, apenas em janeiro o jogador poderá estrear pelo Sporting.

Com passagem pela seleção brasileira, tendo feito duas partidas, o meia voltará a ser treinado por Jorge Jesus, com quem trabalhou no arquirrival do time verde e branco, o Benfica.

Bruno ficou no clube encarnado entre 2011 e 2013, fazendo 60 partidas, sendo 40 como titular. Ao todo, o brasileiro balançou as redes 13 vezes, até o acerto com o Al-Ahli, dos Emirados Árabes