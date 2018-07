Bruno César admite ansiedade por estreia pelo Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Bruno César será a principal atração do Palmeiras para enfrentar o Ituano quarta-feira, às 22h, no estádio do Pacaembu. O jogador inicia a partida no banco de reservas, mas o técnico Gilson Kleina já assegurou que vai colocá-lo em campo. Em sua volta ao clube, o meia admite ansiedade em defender as cores alviverdes.

"É claro que estou ansioso para jogar e voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Já sonhei muitas vezes com essa reestreia", disse o camisa 30, que precisou seguir todo um cronograma para estar em condições físicas de atuar. "Até agora passamos por todas etapas sem pressa e, enfim, estou inteiramente à disposição do professor Kleina. Espero ir bem e ajudar o time a manter a boa fase", projetou.

Bruno César foi um dos destaques do extinto Palmeiras B e foi promovido ao time principal em 2006. No ano seguinte, sem espaço com o técnico Caio Júnior, ele foi dispensado. A previsão era que sua reestreia acontecesse diante do Corinthians, no domingo passado, mas o jogador não conseguiu atingir o nível físico desejado por Kleina.