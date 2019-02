Bruno César admite não estar 100%, mas vê 'saldo positivo' em início no Vasco

Ainda vivendo seu início de trajetória com a camisa do Vasco, Bruno César foi novamente titular no triunfo por 2 a 0 sobre o Serra, quarta-feira, em Cariacica, que garantiu a classificação da equipe à terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo sem marcar, o meia considerou esta sua melhor atuação e exaltou a evolução com a camisa cruzmaltina.

"Foi um dos meus melhores jogos, mais solto, com um pouco mais de ritmo também. Acho que isso faz toda a diferença. Foi o que eu me senti melhor em campo. Acho que está sendo boa a minha volta. Foram dois primeiros jogos em campos sem muitas condições, em Bangu e Juazeiro. Estava um pouco sem ritmo ainda, não estou 100%, mas acho que com o tempo vou me soltando um pouco mais", declarou nesta quinta-feira.

Contratado junto ao Sporting, de Portugal, para comandar o meio de campo vascaíno, Bruno César ainda não rendeu o esperado no clube, mas avaliou que o início de trajetória é bom. "O saldo até aqui é positivo. O grupo é muito bom, também, dá esse respaldo para a gente. Estou muito tranquilo, porque acho que agora com esse jogo de ontem vou ter mais confiança para dar continuidade no trabalho."

O jogador tem sido ajudado pelo bom momento vivido pelo Vasco, que ainda não perdeu em 2019 e conquistou no fim de semana a Taça Guanabara, com 100% de aproveitamento. O próprio Bruno César admitiu que este cenário tem lhe dado mais tranquilidade para trabalhar e considerou que o time ainda tem muito a crescer na temporada.

"Fazendo uma boa pré-temporada, um bom começo de ano, temos confiança para levar isso para o ano todo. Acho que o pessoal comprou a ideia. Quem chegou e quem estava aí. Como falei, não ganhamos nada ainda, estamos só em fevereiro ainda. Tem muita coisa para acontecer", apontou.