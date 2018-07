Bruno César deixa Benfica e acerta com time saudita

"Estou feliz pelo desfecho da negociação. Acabou sendo positivo para mim e minha família. Levei muito em conta a opinião deles antes de aceitar", afirmou o brasileiro, que foi aprovado nos exames médicos realizados nesta segunda.

Com sonho de jogar em um grande time da Europa, Bruno César revelou ter resistido a boa proposta da Arábia. "Quando recebi a primeira proposta, fiquei um pouco relutante, afinal todo jogador sonha jogar na Europa e ainda tinha contrato com o Benfica. Mas conversei com alguns jogadores que já atuaram na Arábia Saudita. O Victor Simões que atua por no Al-Ahli e ele me passou informações preciosas. Decidi aceitar esse desafio e espero ser feliz nesse novo caminho".

Depois de se destacar no Corinthians, Bruno César teve passagem de pouco brilho em Portugal. Em quase dois anos, faturou apenas um título, a Taça da Liga, na temporada 2011/12. "Saio com a sensação do dever cumprido e deixo amigos no Benfica. Fiz uma excelente temporada passada, quando participei de praticamente todos os jogos e marquei 16 gols", afirmou.

"Na atual, o treinador optou por um rodízio e joguei menos do que esperava e gostaria. Mas levo lembranças muito boas da minha primeira experiência na Europa e desejo sorte aos meus ex-companheiros", completou.