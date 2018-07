Bruno César diz que derrota do São Paulo foi 'estranha' A vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre o São Paulo no último domingo em Barueri continua gerando polêmica. O resultado, aliado com o empate do Corinthians em 1 a 1 diante do Vitória em Salvador, deixou o time carioca na liderança do Campeonato Brasileiro e na dependência somente de suas forças para ser campeão, a duas rodadas do término da competição.