Bruno César diz que Palmeiras é favorito no Brasileiro Longe do Brasil por três anos, Bruno César não esconde a ansiedade para voltar a disputar o Campeonato Brasileiro. Confiante em seu novo time, após defender o rival Corinthians em seu último Brasileirão, ainda em 2010, o meia aposta todas as suas fichas no Palmeiras. "Entraremos com favoritismo", afirma.