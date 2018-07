Bruno César diz que vitória do Flu sobre o São Paulo foi 'estranha'

SÃO PAULO - A vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre o São Paulo no último domingo em Barueri continua gerando polêmica. O resultado, aliado com o empate do Corinthians em 1 a 1 diante do Vitória em Salvador, deixou o time carioca na liderança do Campeonato Brasileiro e na dependência somente de suas forças para ser campeão, a duas rodadas do término da competição.

Nesta quarta-feira, o meia corintiano Bruno César afirmou que a partida foi "estranha". Para ele, ficou uma "sombra de dúvida" sobre a expulsão de Richarlyson, que recebeu o cartão vermelho após reclamar muito com a arbitragem - o volante são-paulino não renovará seu contrato com o clube do Morumbi e é cogitado para atuar pelo Flu em 2011.

"É um pouco estranho né, um jogo que está 1 a 1 e... não quero criticar o Richarlyson, mas a expulsão foi diferente, complicada. Fica uma sombra de dúvida, mas acho que o Fluminense mereceu a vitória", declarou Bruno César.

No confronto entre São Paulo e Fluminense em Barueri, as duas torcidas vibraram nas arquibancadas com o triunfo do Flu. Os cariocas pela retomada da liderança, e os torcedores do time tricolor do Morumbi pelo fato de o resultado prejudicar o arquirrival Corinthians.

Mesmo assim, Dentinho preferiu não comentar o assunto. "Realmente não tenho nada a falar sobre isso. Melhor deixar para lá".