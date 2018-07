Bruno Cesar e Paulinho podem ser dúvida no Corinthians contra o Santos

SÃO PAULO - Há poucos dias antes da finalíssima do Campeonato Paulista contra o Santos, alguns jogadores do Corinthians começaram a sinalizar que podem virar dúvida para o segundo jogo que acontecerá no domingo, na Vila Belmiro. Bruno Cesar, que vem sendo titular absoluto no meio campo armado por Tite, deixou o treino desta quarta-feira, no Parque São Jorge, com dores na coxa direita.

Outro jogador que pode preocupar o técnico Tite na decisão do Paulistão é o volante Paulinho. Também se queixando de dores na coxa, o jogador sequer participou do treino desta segunda, e se limitou a exercícios mais leves, separado do restante do time.