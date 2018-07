Bruno Cesar é poupado no treino, mas joga no domingo

Depois de ter sentido dores no joelho esquerdo durante o treino de quarta-feira, quando teve um choque com Jucilei, o meia Bruno Cesar foi poupado do treinamento desta quinta no Corinthians. Apesar disso, ele está confirmado no time que joga no domingo, contra o Vasco, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Outro que foi poupado do treino desta quinta-feira foi o volante Paulinho, com dores no joelho direito. Mas ele também não preocupa para o jogo de domingo. E pode, inclusive, ser escolhido pelo técnico Tite para ocupar a vaga do suspenso Elias no time titular do Corinthians - disputa a posição com Danilo.

Com a ausência de Ronaldo, que sofreu lesão muscular na coxa direita, Tite deve armar o ataque com Dentinho e Jorge Henrique. No treino desta quinta-feira, porém, ele chegou a testar o time com três atacantes, com a entrada de Iarley na vaga que seria de Bruno Cesar. Mas essa alternativa não será utilizada.

Durante o treino, Tite cobrou bastante dos jogadores, pedindo seriedade nas jogadas e marcação na saída de bola do adversário. Assim, ele espera que o Corinthians possa conseguir a vitória sobre o Vasco para manter as chances de conquistar o título do Brasileirão - está um ponto atrás do líder Fluminense.