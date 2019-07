Bruno César é testado no time titular do Vasco; operado, Rossi vira desfalque

Pouco antes de uma formação considerada reserva vencer o Barra Mansa por 1 a 0 em jogo-treino realizado nesta quarta-feira, em São Januário, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um coletivo no qual trouxe como principal novidade a presença do meia Bruno César na escalação titular do Vasco em um trabalho que durou 40 minutos.

O jogador teve atuação decisiva na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no clássico disputado no último final de semana, e assim aumentou as suas chances de poder ser escalado contra o Palmeiras neste sábado, às 17 horas, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista fez parte da equipe que empatou com os reservas por 0 a 0 na atividade desta quarta-feira. Luxemburgo escalou o time com Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henriques, Castán e Henrique; Raul, Richard, Marquinho e Bruno César; Marrony e Valdívia.

Depois deste treinamento, apenas Bruno César participou de parte dos 45 minutos disputados no jogo-treino com o Barra Mansa. Ele entrou no decorrer do confronto no qual a equipe iniciou com Sidão; Cáceres (Vinícius), Breno, Ricardo e Danilo; Fellipe Bastos, Andrey, Lucas Mineiro e Marcos Júnior; Yan Sasse e Tiago Reis, autor do único gol.

Rossi é operado

Rossi está fora do jogo com o Palmeiras. O atacante apresentou um quadro de apendicite, nesta quarta-feira, foi hospitalizado e passou por uma cirurgia. Ele ficará afastado das atividades por tempo indeterminado. Apendicite é a inflamação do apêndice - região do intestino grosso, resquício do processo evolutivo. Além da dor, o quadro pode causar enjoo, vômito, febre e pouco apetite.

Era esperado que Rossi voltasse ao time titular diante do Palmeiras, após cumprir suspensão no clássico contra o Fluminense, no último sábado. O atacante, inclusive, já havia treinado entre os titulares nos últimos dias. Assim, Yan Sasse e Marrony vão disputar a vaga na equipe.

Com 12 pontos e em 15º lugar no Brasileirão, o time do Vasco volta a treinar nesta quinta-feira à tarde visando o duelo diante dos palmeirenses.