Bruno César elogia Avaí, mas vê Vasco acostumado a jogos decisivos

O Vasco tem uma semana importante pela frente. O time fará o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil diante do Avaí, na quarta-feira, e o primeiro duelo frente ao Flamengo, domingo, pela final do Campeonato Carioca não assustam o meia Bruno César.

"O Vasco está em decisões, não só no Carioca, mas jogos decisivos. Esse jogo contra o Avaí será muito difícil. É um grande adversário, que vem bem no Catarinense", disse o camisa 10, de 30 anos, um dos mais experientes do elenco de São Januário, que tentará obter a classificação na Ressacada após triunfar por 3 a 2 em casa.

Sobre a final diante do Flamengo, que será disputada nos dois próximos domingos, Bruno César afirmou que ela envolverá os dois melhores times da competição, tanto que foram campeões dos turnos. O Vasco, inclusive, participou das duas finais, levando o título da Taça Guanabara e perdendo para o rival na definição da Taça Rio.

"É um sentimento gostoso. O Vasco é um clube acostumado a chegar em finais. Mostramos a grandeza do Vasco, que está preparado, com a mentalidade de estar em todas as decisões. Fomos felizes no primeiro turno, infelizmente no segundo turno levamos o gol no final do jogo e agora temos a chance de vencer o Carioca. São os dois melhores times do campeonato, na minha opinião, duas excelentes equipes", disse.