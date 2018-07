Bruno César festeja volta ao time titular do Corinthians

"Meu trabalho está sendo bem feito durante a semana. Eu procuro fazer o que eu estava fazendo, independentemente de estar negociado. Trabalhei forte, buscando a titularidade de novo, para quando tivesse a oportunidade entrasse bem", afirmou Bruno César, em entrevista à TV Bandeirantes, nesta quarta-feira.

O jogador afirmou não temer uma pressão maior por parte da torcida por já estar negociado. "A gente sabe da cobrança de jogar aqui no Corinthians, mas estou tranquilo com isso. Estou focado aqui. É muita responsabilidade jogar num clube dessa grandeza. Então, se não render, serei cobrado", apontou.

O retorno de Bruno César acontece diante do clube que o revelou para o futebol nacional. Ele foi um dos destaques do vice-campeonato paulista do Santo André em 2010, antes de despertar o interesse do Corinthians.

Por conta deste passado na equipe do ABC paulista, o jogador já avisou que não comemorará caso marque algum gol neste domingo. "Não vou comemorar. Tenho respeito pelo Santo André e, se hoje jogo no Corinthians, é por causa do Santo André", declarou.

Além do meia, o Corinthians pode ter outras mudanças para o confronto deste domingo. O atacante Jorge Henrique, recuperado de lesão na coxa, pode voltar à equipe. O técnico Tite também apontou a possibilidade de poupar alguns titulares, já visando a fase final do Campeonato Paulista