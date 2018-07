Bruno César pode ganhar chance no Corinthians

O técnico Mano Menezes pode fazer uma mudança para a partida contra o Fluminense, domingo, e escalar o meia Bruno César como titular do Corinthians. A alteração foi testada no treino desta quarta-feira, o que deixou a equipe com uma formação mais ofensiva.

A mudança ocorreu na segunda parte do treinamento, quando Bruno César ganhou uma chance no lugar de Danilo, que atuou na equipe titular apenas durante uma parte do treinamento.

Danilo sofre com problemas físicos e não tem condições de atuar bem durante os noventa minutos. Com a entrada de Bruno César, a equipe ganha principalmente em rapidez.

Outra mudança nesta quarta ocorreu com a entrada de Souza no lugar de Ronaldo, poupado do treino com bola por causa das dores na coxa direita. Alessandro também foi poupado e Moacir atuou na lateral direita.